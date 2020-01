Non era da Coronavirus l’infezione che ha colpito un uomo cinese rientrato dal suo paese e ricoverato al Cotugno di Napoli. Lo confermano le analisi realizzate all’Istituto Spallanzani di Roma che aveva fatto scattare le procedure di controllo.

Da Roma sono arrivati al Cotugno i primi risultati delle analisi effettuate sui tamponi del paziente ricoverato in isolamento da 24 ore a Napoli.

L’esito dovrà essere sottoposto a verifica, ma per i medici al momento è già possibile una prima esclusione della presenza del Coronavirus.

Per ora i tamponi analizzati riguardano l’espettorato: il paziente, un 28enne che era in Italia da qualche giorno dopo aver soggiornato nella provincia di Ubei (la cui capitale è Wuhan, la città dove è esplosa l’epidemia), è in buone condizioni: non ha febbre e la sintomatologia è in remisisone. Anche la moglie, ricoverata a scopo precauzionale, sta bene.