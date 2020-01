Blitz Chelsea per Mertens

– Dopo un ricco mercato in entrata, in casa Napoli ora si valutano anche le cessioni con il Chelsea a caccia di un attaccante e nel mirino gli inglesi hanno messo Dries Mertens. Il PSG invece sta pensando a Llorente per rimpiazzare Cavani in caso di approdo del Matador all’Atletico Madrid. Intanto il club azzurro ha chiuso l’accordo per il passaggio dalla Spal di Andrea Petagna alla corte di Gennaro Gattuso. Nelle casse dei ferraresi, finiranno 16,5 milioni di euro più altri 3,5 di bonus legati tra le altre cose a raggiungimento Champions e bonus gol. L’attaccante rimarrà in prestito alla Spal fino alla conclusione del campionato. Per il giocatore, per cui è pronto un quadriennale da 2 milioni a stagione, domani sono previste le visite mediche a Villa Stuart a Roma prima della firma del contratto.

Il Chelsea cerca un attaccante e sta pensando proprio a Dries Mertens. Secondo il “Mail”, i Blues avrebbero contattato il Napoli per sondare il terreno in merito al 32enne attaccante belga, in scadenza a fine stagione. Scartata l’ipotesi Piatek, per il quale il Milan proporrebbe un prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni di euro, la prima scelta sarebbe diventata Mertens, che sarebbe più che disponibile al trasferimento. Il belga potrebbe fare da vice Abraham e al contempo affiancarlo giocando più largo, una doppia soluzione che a Lampard non dispiacerebbe. Dubbi sulle cifre in ballo: la richiesta del Napoli sarebbe attorno ai 12 milioni di euro, i Blues non vorrebbero sborsarne più di 7.

PSG, idea Llorente

In casa PSG prosegue la trattativa con l’Atletico Madrid per la cessione di Edinson Cavani, anche se non c’è ancora l’accordo. Ma qualora il Matador lasciasse Parigi in questa finestra di mercato, al Paris Saint Germain non vogliono farsi trovare impreparati riguardo l’attacco. Ecco perché, secondo “Le Parisien”, si starebbe pensando a Fernando Llorente del Napoli come possibile sostituto del 33enne uruguaiano, che comunque andrà via a fine stagione essendo in scadenza. Llorente, 34 anni, può garantire al Psg la giusta dose di esperienza avendo giocato in Spagna, Italia e Inghilterra oltre a due finali di Champions, entrambe perse prima con la Juve e poi col Tottenham.