La Pino Daniele Trust Onlus insieme alla Fondazione Jorit dedicano a Pino Daniele un maxi murale che sarà realizzato a Napoli sulla facciata del ‘Palazzo Alto’ delle Ferrovie dello Stato, che dalla stazione di Napoli Centrale, sovrasta piazza Garibaldi. Sarà il noto street artist Jorit a disegnare il volto di Pino Daniele. I lavori per la realizzazione dell’opera iniziano in questi giorni e saranno completati entro settembre 2020. “Il nostro supporto per la realizzazione del murale va al di là di un’attività di valorizzazione della figura artistica di mio padre – afferma Alex Daniele, figlio di Pino e Presidente dell’Ente no profit Pino Daniele Trust Onlus – promuovere l’arte in questo periodo storico è fondamentale per il processo di sviluppo e rigenerazione sociale. Insieme a Fondazione Jorit, FS Sistemi Urbani e Grandi Stazioni Immobiliare del Gruppo FS Italiane, è in via di definizione un protocollo per coniugare la realizzazione dell’opera ad una finalità benefica a supporto degli operatori dello spettacolo e di progetti di carattere culturale e didattico”.

Fonte