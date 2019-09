NAPOLI – Il Cagliari sfata il tabù San Paolo. 12 anni dopo quel 2-0 del 26 agosto del 2007, i sardi passano 1-0 sul campo del Napoli e portano a casa la terza vittoria di fila in campionato. Per Maran è il primo successo in carriera contro la formazione azzurra che, dopo questa sconfitta, viene scavalcata al terzo posto dall’Atalanta e vede allontanarsi Inter e Juventus, distanti rispettivamente 6 e 4 punti. Decide la rete di Castro all’87’, poi l’espulsione per proteste di Koulibaly. Ancelotti all’asciutto di gol per la prima volta in stagione.

Azzurri imballati per 45′

E’ un primo tempo opaco quello del Napoli. Il gioco lento e macchinoso, tutto l’opposto di quello che siamo abituati a vedere, rende il compito del Cagliari più semplice. La squadra di Maran si difende con ordine, impatta bene a centrocampo quando gli azzurri attaccano, ma di tanto in tanto balla in difesa con Cacciatore e Pisacane più volte sorpresi dalle verticalizzazioni avversarie. Non a caso le occasioni più ghiotte della prima frazione arrivano da due palle in verticale: la prima di Lozano per Mario Rui che manda altissimo a tu per tu con Olsen (sarebbe comunque stato annullato per fuorigioco) e la seconda di Mertens per Insigne che, dopo aver eluso il fuorigioco sardo, spara addosso all’ex Roma a pochi passi dalla linea di porta. Nel mezzo una conclusione da fuori di Zielinski sugli sviluppi del corner, bella solo per la potenza e per il gesto tecnico, meno per la precisione.

Dentro Koulibaly e assedio Napoli

Nella ripresa Ancelotti getta nella mischia Koulibaly che non andava in panchina per scelta tecnica addirittura dall’ottobre del 2017. Il senegalese prende il posto di Maksimovic e il Napoli alza il ritmo mettendo all’angolo i sardi. Il primo pericolo per la porta sarda arriva da un colpo di testa di Manolas sugli sviluppi di un corner che Olsen blocca in due tempi. L’estremo svedese si fa notare poco dopo su un diagonale rasoterra di Zielinski dal limite di sinistra: la sua parata è stilisticamente brutta, ma efficace. Sul corner successivo l’ex Roma è ancora protagonista con una gran parata su un colpo di testa di Koulibaly. Il Napoli spinge e Mertens colpisce due pali esterni nel giro di 2′ prima con una bella deviazione di prima su traversone dalla destra di Di Lorenzo, poi con un gran tiro da fuori al termine di una splendida azione personale.

Castro-gol e rosso a Koulibaly

L’ingresso di Llorente e Milik aumenta la pressione in area ospite, ma la retroguardia sarda resiste con le unghie e con i denti. E’ più efficace, invece, il cambio di Maran che getta nella mischia Castro al posto di un deludente Rog e l’ex Chievo, alla prima e unica vera occasione rossoblu in tutta la partita, la butta dentro di testa dopo un cross dalla destra di Nandez. E’ l’87’ e la frustrazione del Napoli si trasforma in rabbia nei confronti dell’arbitro Di Bello, reo di non aver fermato il gioco per un presunto fallo su Llorente in area sarda nell’azione precedente al gol. Ad avere la peggio è Koulibaly che si vede sventolare in faccia il cartellino rosso. Inutile l’assalto finale.

NAPOLI-CAGLIARI 0-1 (0-0)

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic (46′ Koulibaly), Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Insigne (74′ Milik); Lozano (66′ Llorente), Mertens. A disposizione: Elmas, Gaetano, Ghoulam, Hysay, Luperto, Malcuit, Ospina, Ruiz, Younes. Allenatore: Ancelotti

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Oliva, Rog (72′ Castro); Ionita; Joao Pedro (91′ Ceppitelli), Simeone (74′ Cerri). A disposizione: Aresti, Birsa, Castro, Cigarini, Deiola, Mattiello, Pellegrini, Pinna, Rafael, Walukiewicz. Allenatore: Maran

ARBITRO: Di Bello di Brindisi

MARCATORI: 88′ Castro (C)

NOTE: Espulso Koulibaly (N) all’89’ per proteste. Ammoniti: Allan (N); Rog (C). Recupero: 1’pt – 5’st. Calci d’angolo 13-1.





