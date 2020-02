Il Napoli sogna l’impresa contro il Barcellona di Messi nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, passa in vantaggio con Mertens ma poi subisce la rete dell’1-1 con Griezmann, lasciando comunque aperta la porta della qualificazione. Il Barca dovrà fare a meno, infatti, nella gara di ritorno di Vidal espulso per doppia ammonizione nel finale e di Busquets che era diffidato ed è stato ammonito. In avvio, rispetto alla gara con il Brescia, Gattuso schiera dal primo minuto Zielinski e Callejon. Mentre sul fronte opposto Setien preferisce Umtiti a Lenglet a centrocampo e Rakitic ad Arthur in mediana. Davanti confermato Vidal come punta esterna con Messi e Griezmann.

Fonte