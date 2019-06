La ‘banda del buco’ mette a segno un altro colpo a Napoli. A meno di 24 ore dalla rapina in un’agenzia di istituto di credito nella zona centrale della città, con un bottino da 100mila euro. I rapinatori hanno colpito ancora attraverso le fogne in un ufficio postale di via Pontano, dove uomini armati sono entrati nei locali dell’ufficio dal sottosuolo poco dopo le 8.30.

Erano almeno in due, indossavano una tuta bianca e sono arrivati quando l’ufficio era già aperto e c’era qualche cliente. Panico nell’ufficio e qualche malore tra gli utenti. La rapina è stata portata a segno, ma il bottino è ancora da quantificare. I rapinatori sono entrati dalle fogne e hanno preso in ostaggio la direttrice dell’ufficio postale, non hanno esploso colpi. La donna è sotto shock, è stato necessario l’intervento di una ambulanza del 118 per un malore. Panico tra i presenti e tra le persone che erano all’esterno in attesa di entrare per sbrigare le loro operazioni postali. Sul posto i carabinieri.