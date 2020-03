Con un complice in sella a uno scooter avrebbe tentato di rapinare dell’orologio un carabiniere libero dal servizio, in macchina insieme a un’altra persona, puntandogli contro la pistola attraverso la fessura del finestrino. I fatti nella notte in via Generale Orsini, nel quartiere di Santa Lucia a Napoli. La vittima, ora in caserma per essere ascoltato, si sarebbe spaventata al punto da impugnare la pistola d’ordinanza e far fuoco tre volte contro il 15enne, colpito gravemente alla testa e al torace. Portato al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini da alcuni amici intorno alle 5,30 di questa mattina, è morto dopo un intervento chirurgico.

