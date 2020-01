Napoli, borgo di Sant’Antonio Abate. Nel cuore del mercato popolare nei pressi dell’ex pretura una baby gang fuori controllo assale e costringe cinque agenti di polizia a indietreggiare. Le forze dell’ordine in assetto antisommossa erano interventute per contrastare i tradizionali fuocarazzi di Sant’Antonio, cumuli di legna bruciati in strada nel giorno di Sant’Antonio. ‘Tradizione’ che ogni anno provoca danni e disordini in città, rendendo necessario l’intervento di polizia, carabinieri e vigili del fuoco. Napoli, ragazzini accerchiano e fanno indietreggiare 5 poliziotti in riproduzione…. Nel video, diffuso dal consigliere dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, si vede un’orda di ragazzini che insegue gli agenti, lancia mazze, petardi e cassette di frutta nell’indifferenza degli adulti presenti. Le forze dell’ordine sono costrette a indietreggiare. E dopo il raid la gang urla “Poliziotto primo nemico”. Potrebbe essere la scena iniziale del film “La Paranza dei bambini”, tratto dal romanzo di Roberto Saviano. E’ invece amara realtà. Fuochi di Sant’Antonio Napoli: caroselli di ragazzini in scooter in riproduzione…. L’anno scorso ci fu una vera e propria guerriglia urbana in via Salvator Rosa, con cassonetti incendiati e lasciati al centro della strada. In quell’occasione il gruppo di ragazzini assaltò i vigili del fuoco con una sassaiola danneggiandone un mezzo, un fiat Doblo, in diversi punti della carrozzeria. Disordini anche ai Quartieri spagnoli. E ancora nel 2018 una baby gang lanciò sassi alle forze dell’ordine intervenute al rione Sanità, mentre in piazza Mercato un carabiniere cadde inseguendo uno dei ragazzini che avevano bruciato cumuli di legna e avevano lanciato molotov ai militari. Il protagonista della vicenda chiese scusa in seguito all’incidente e partecipò a una partita di calcio organizzata con i militari. Napoli, l’abbraccio tra il carabiniere e i ragazzi dopo il lancio di molotov / Video



I sindacati di polizia

“I colleghi vanno plauditi, in quanto, fermi e professionali nel loro intento di prevenzione senza alcuna indole di belligeranza; hanno arretrato di fronte a minori che provocavano e danneggiavano. Politicamente però è opportuno sottolineare che lo status sociale della nostra città è diventato invivibile e senza una ferma decisione politica di coinvolgere la cittadinanza in prove di civiltà e attenzione nei confronti dei tutori dell’ordine e di attenzione alle norme, il nostro lavoro e la nostra opera di pacificazione e di prevenzione diventa alquanto inutile”. E’ quanto scrivono, in una nota, i segretari provinciali di Napoli Siulp, Coisp, Silp Cgil e Fsp commentando quanto accaduto l’altro giorno a Napoli nel bordo Sant’Antonio Abate dove alcuni minori, impegnati nell’accensione dei “cippi” di Sant’Antonio, si sono scagliati contro i poliziotti.

“Lo Stato – continuano i rappresentanti sindacali – non può e non deve arretrare rispetto ad atti tanto scellerati da parte di una sparuta parte della popolazione, ma deve essere aiutato anche da altre istituzioni, come il Comune, assistenti sociali e tessuto culturale circostante, affinché si radichi in questa cittadinanza malriuscita il seme della civiltà. Bisogna creare dei circuiti di conoscenza e divulgazione che aiutino a sradicare la malerba e portare la nostra città all’attenzione delle istituzioni centrali affinché giungano, in via stanziale, sul territorio più uomini, mezzi ed indennità per tessere le radici di controlli preventivi talmente fitti da non dare più adito a queste rappresaglie da terzo mondo”.





