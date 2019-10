Napoli-Atalanta finisce in Parlamento, con un’interrogazione bipartisan al Senato. Il senatore Pd Gianni Pittella pubblica su Facebook un post nel quale illustra l’iniziativa. “NON PRIVATECI DELLA PASSIONE PER LO SPORT. Con il Senatore Quagliariello ed altri stiamo presentando questa interrogazione al Senato AL MINISTRO DELLO SPORT”, scrive. Nel mirino c’è in particolare la direzione arbitrale del signor Giacomelli, colpevole di non aver assegnato un rigore al Napoli nel match pareggiato 2-2 dagli azzurri contro l’Atalanta. Il quadro, secondo i senatori, è completato dal rigore assegnato alla Juventus nella gara vinta 2-1 dai bianconeri contro il Genoa.

Fonte