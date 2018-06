– Nessuna rifondazione: il Napoli di Carlo Ancelotti ripartirà da dove ha lasciato Maurizio Sarri. A dirlo è proprio l’ex allenatore del Bayern Monaco: “Il Napoli è una squadra che ha fatto davvero bene negli ultimi due anni – ha detto Ancelotti in un’intervista conteunta nel report su Russia 2018 di Goldman & Sachs – Voglio ripartire da lì”.

Un nuovo capitolo che potrebbe perdere una pedina come Jorginho: e in tal senso, il Napoli ha cominciato a pensare ad un sostituto. Secondo quanto riportato da “A Bola”, il club azzurro sta valutando il profilo di Stanislav Lobotka.

Il centrocampista slovacco, 23 anni, nell’ultima stagione è stato uno dei titolari fissi del Celta de Vigo: nel contratto che lo lega al club spagnolo c’è una clausola da 50 milioni di euro che il Napoli potrebbe forzare in caso di necessità. E a proposito di novità, in queste ore è attesa la firma di un quinquennale con Simone Verdi, a VIlla Stuart per le visite mediche di rito prima dell’ufficialità: un’operazione da 25 milioni, con l’ingaggio per il giocatore che supera di poco il milione e mezzo di euro.