Rientrano i titolari

Niente ritiro, niente conferenza e niente convocati, per il Napoli, alla vigilia del turno infrasettimanale contro il Cagliari al San Paolo. Da Castel Volturno trapelano solo ottimismo e buonumore, con i giocatori che al termine della seduta di rifinitura sono stati autorizzati da Ancelotti a trascorrere il pomeriggio e la serata in famiglia: una ricompensa e un attestato di stima giustificati dalle tre vittorie consecutive appena conquistate contro Sampdoria, Liverpool (in Champions League) e Lecce. Gli azzurri stanno affrontando il tour de force di inizio autunno con grande determinazione ed è per questo che il loro tecnico ha voluto in qualche modo premiarli, cercando allo stesso tempo di allentare un po’ la tensione in una fase già delicata della stagione. I giocatori si ritroveranno dunque in sede soltanto per fare colazione insieme e partecipare alla consueta riunione prima della gara con l’allenatore, che fino all’ultimo manterrà il suo riserbo sulla formazione da schierare nella sfida contro i sardi.

L’unica certezza è il turn over, con molti dei titolari che sono pronti a rientrare dopo aver tirato il fiato a Lecce. Meret, Di Lorenzo e Mario Rui dovrebbero ricomporre quindi quasi la difesa titolare, mentre Maksimovic continua a rimanere in preallarme per sostituire in caso di necessità il convalescente Manolas. Dubbi pure a centrocampo, con Allan e Zielinski che saranno probabilmente affiancati da Callejon sulla fascia destra e da uno tra Insigne e Younes a sinistra, anche per dare a Fabian Ruiz la chance di un turno di riposo. In attacco infine Ancelotti deve scegliere il partner di Mertens, con Lozano che sembra il leggero vantaggio su Milik e Llorente, quest’ultimo con il morale alto dopo la doppietta di domenica.

Riaperta la campagna abbonamenti

Ma sono carichi pure i tifosi, attesi almeno in 30 mila al San Paolo. Il Napoli ha anche riaperto la campagna abbonamenti e confida in un colpo d’occhio all’altezza della situazione, nella prima delle due partite in programma a Fuorigrotta in cinque giorni. Dopo quella del Cagliari, infatti, gli azzurri riceveranno domenica mattina la visita del Brescia. Il calendario potrebbe dunque diventare un prezioso alleato per la squadra di Ancelotti nella rincorsa a Inter e Juventus. A patto però di non commettere errori.