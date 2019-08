DETROIT (STATI UNITI) – Il Napoli cerca la rivincita ma soprattutto delle conferme. A pochi giorni dalla sfida persa di misura a Miami, i partenopei tornano a misurarsi con il Barcellona (stasera ore 23), stavolta nella cornice del “Michigan Stadium” di Ann Arbor, a Detroit. “Mi auguro che la squadra ripeta quanto fatto di buono a Miami – l’auspicio alla vigilia di Carlo Ancelotti – I ragazzi hanno dimostrato carattere, personalità e buone idee e non dobbiamo far altro che confermarlo in campo domani anche per incrementare la nostra fiducia”.

Ancelotti: “Voglio stessa personalità prima sfida Barca”

A due settimane all’inizio del campionato, comunque, il tecnico può dirsi soddisfatto. “I ragazzi che hanno cominciato il 6 luglio la preparazione hanno già un’ottima condizione. Quelli che sono arrivati nelle ultime settimane stanno lavorando per migliorare. Aspetteremo inoltre quelli che arriveranno la prossima settimana. Il 24 saremo pronti”, assicura Ancelotti, che darà maggiore spazio a chi ha giocato meno a Miami e difende Milik, finito sotto accusa per i tanti gol sbagliati. “Milik è un attaccante ed è normale che nell’arco della gara abbia tante occasioni da gol, l’importante è farsi trovare lì per poter fare del suo meglio. Ha una struttura fisica imponente e ha bisogno di tempo per entrare in condizione”. Il tecnico di Reggiolo non esclude invece di insistere su Zielinski regista: “Piotr gioca in una posizione diversa rispetto alla scorsa stagione, sta facendo bene e sono contento delle sue ultime prestazioni”.

Insigne: “Possiamo arrivare lontano anche in Champions”

Al fianco dell’allenatore, in conferenza stampa, Lorenzo Insigne. “Nella prima gara di mercoledì abbiamo fatto bene e ora vogliamo ripeterci. La squadra si sta esprimendo con qualità e questo è importante sottolinea il capitano degli azzurri -. Per noi questa è stata una grande esperienza. Ma sono felice soprattutto per i napoletani che sono qui e che hanno potuto vivere con gioia questi giorni. I tifosi ci hanno accolto benissimo e noi siamo felici di ripagarli in campo. Molti di loro non sempre hanno la possibilità di seguire il Napoli in Italia e mi auguro che anche in futuro ci siano altre occasioni come queste”. Nel corso di questa estate il Napoli ha ben figurato contro avversari di livello, una bella iniezione di fiducia anche in chiave Champions. “Penso che possiamo arrivare lontano, abbiamo giocato a testa alta anche la scorsa stagione – ricorda Insigne – Stiamo lavorando bene, siamo un grande gruppo. Sappiamo che in Champions ci sono squadre con grandi campioni, ma anche noi vogliamo dire la nostra e fare del nostro meglio”.

Manolas: “Juve è avanti ma faremo un altro colpo”

Dici Barcellona e a Kostas Manolas non può che ritornare in mente l’impresa compiuta due anni fa con la Roma. “Avevamo eliminato una delle più grandi squadre al mondo, fu la serata più bella della mia vita. Spero di riviverne altre col Napoli”, il ricordo a Sky Sport del centrale greco, che poi parla del suo primo mese in azzurro: “Ho trovato un bellissimo gruppo, con un grande allenatore e un ottimo staff. Spero che continueremo così, come stiamo facendo. Il mister mi ha impressionato con la sua tranquillità, riesce sempre a tirare fuori il massimo da ogni calciatore perché si comporta in una certa maniera. E’ la prima volta che vedo un tecnico così”. Quindi il nuovo centrale azzurro traccia la sua griglia nella corsa scudetto. “La Juventus resta la favorita, ha vinto otto scudetti di fila. Noi aspettiamo la fine del mercato perché, come dice il presidente, faremo ancora un colpo e vedremo chi sarà. Poi il campo darà i suoi verdetti – afferma Manolas – Occhio anche all’Inter, che sta facendo una grande squadra comprando calciatori come Sensi, Lukaku e Godin. Poi ci sono anche Roma e Milan, altrettanto forti, ma forse un po’ indietro. Ma molte squadre si stanno rafforzando, anche le piccole come Genoa e Cagliari. Sarà un campionato molto difficile che, secondo me, quest’anno si deciderà all’ultima giornata”.







