“Milik e Llorente ok insieme”

La sensazione è che il Napoli abbia perso due punti sul campo della Spal. Soprattutto alla luce dei passi falsi di Juventus e Inter. Ma Ancelotti non fa drammi al termine del match di Ferrara: “La prestazione c’è stata, non abbiamo mai perso lucidità e subito ripartenze. C’è rammarico solo per il risultato, eravamo in buona salute nonostante la Champions in settimana: siamo stati forse un po’ sfortunati ma alla fine i risultati ci daranno ragione”.

Ancelotti difende dunque i propri ragazzi: “Tutti oggi hanno fatto bene il proprio lavoro, è difficile rimproverare qualcosa. Sicuramente è un’occasione persa come è successo a Juve e Inter, ma la prestazione c’è stata”. Testa all’Atalanta: “Non dobbiamo abbatterci perché mercoledì abbiamo un’altra grande partita da giocare – ha proseguito il tecnico dei partenopei ai microfoni di Dazn – Dopo l’infortunio di Malcuit abbiamo provato ad allargare un po’ di più gioco con Callejon, abbiamo avuto tante occasioni. Alcuni palloni sono passati a pochi metri dalla porta, Llorente e Milik hanno giocato bene assieme”. Ultima battuta su Ghoulam, ancora lasciato fuori: “Se non gioca vuol dire che non era pronto”, taglia corto Ancelotti.