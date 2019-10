“Più concreti sotto porta”

“Insigne ha fatto un ottimo avvio di stagione, disputando gare di gran livello. Lorenzo per noi è fondamentale, lo vedo sereno e allegro. Per me il discorso è chiuso”. Carlo Ancelotti getta acqua sul fuoco dopo le dichiarazioni del presidente De Laurentiis, che aveva bacchettato il proprio capitano (“Ha sempre avuto un atteggiamento di scomodità, se non viene utilizzato non può assumere atteggiamenti di sfida. Deve capire cosa fare da grande”). Il tecnico di Reggiolo veste chiude il caso: “Non mi va di commentare le parole del presidente, sono dichiarazioni anche un po’ forti per alcuni giocatori, ma che vengono dal cuore”.

Archiviata la sosta, sabato arriva l’Hellas Verona. Ancelotti, dopo i due pareggi contro Genk e Torino, rivuole i 3 punti: “Dobbiamo tornare a fare punti importanti. E’ necessario essere più concreti sotto porta, il Verona ha un’ottima solidità difensiva, è importante essere pronti e concentrati. Il clima è molto sereno, si può fare meglio ma ci prendiamo tutto quello che c’eè stato in questo avvio di stagione”. Restare 10 anni a Napoli? Ancelotti frena: “Ho sempre detto che mi trovo bene a Napoli, ma oggi la priorità non è parlare del mio rinnovo, ma della situazione della squadra e del ciclo che dobbiamo affrontare”.

“Callejon e Mertens? C’è un’offerta”

A proposito di rinnovi, i più urgenti sarebbero quelli di Callejon e Mertens, entrambi a scadenza (già si parla del passaggio in Cina). Ancelotti chiarisce la situazione: “La società ha fatto loro un’offerta, l’ha detto anche il presidente. C’è la volontà di tenerli, poi dopo o si dice sì o no. Sta ai giocatori valutare tutte le cose e prendere la decisione appropriata per loro. E’ stata un’offerta ponderata da parte della società, probabilmente se ne parlerà ancora”.