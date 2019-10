Dall’abbraccio tra Carlo Ancelotti e Lorenzo Insigne dopo il gol della vittoria a Salisburgo alla maxi carovana dei 4 mila tifosi pronti a invadere Ferrara, dove il Napoli ha la chance di dare una svolta anche al suo campionato, confermando i promettenti segnali di ripresa appena mostrati nella trasferta austriaca di mercoledì scorso. Gli azzurri hanno infatti messo meritatamente un’ipoteca sulla qualificazione anticipata agli ottavi di finale della Champions League, ma adesso hanno bisogno di rilanciare le loro dichiarate ambizioni pure nella lotta per lo scudetto, ripartendo da un quarto posto in classifica che sta stretto a tutto l’ambiente: società, allenatore e giocatori compresi.

I tifosi ci credono e si spiega così la caccia al biglietto per la sfida di Ferrara, con il settore ospiti esaurito da giorni e quasi mezzo stadio che sarà colorato di azzurro. Ma è tornato l’entusiasmo anche all’interno del Napoli, dopo un periodo di tensione che era stato la concausa delle prestazioni negative a cavallo tra fine settembre e inizio ottobre. Poi sono arrivate la sosta di campionato e la sferzata di De Laurentiis, che hanno aiutato Ancelotti a ricaricare le pile dei suoi giocatori e soprattutto a riportare la serenità necessaria nello spogliatoio, dove il partito degli scontenti stava prendendo pericolosamente per gli azzurri il sopravvento. Tutto spazzato via dalle vittorie contro Verona e Salisburgo e dall’abbraccio di Insigne al suo allenatore alla Red Bull Arena. Il capitano era stato uno dei più refrattari ad accettare turn over ed esclusioni, salvo poi pentirsi pure pubblicamente con gesti e parole. “Ho avuto dei comportamenti sbagliati nei confronti di Carlo e me ne dispiace molto, la colpa è stata esclusivamente mia”.

Nei silenzi che precedono la trasferta di Ferrara non si nascondono invece tensioni. Ancelotti non ha parlato alla vigilia solo perché nella strategia comunicativa della società non è prevista conferenza stampa, subito dopo gli impegni di Champions. Le uniche indicazioni sulla formazione che sfiderà la Spal arrivano dunque dalla lista dei convocati, con la conferma dell’emergenza in difesa per le assenze degli infortunati Manolas e Mario Rui. Rispetto a Salisburgo rientrano però tra i convocati Makismovic, Ghoulam e Tonelli, quest’ultimo non inserito nella lista Uefa. Ma solamente l’algerino (in ballottaggio con Malcuit) può sperare in un posto tra i titolari. Meret (ex della gara) se la gioca invece con Ospina.

Ancelotti ha comunque bisogno di forze fresche, dopo la dispendiosa battaglia in Champions. Ci sarà dunque sicuramente turn over negli altri reparti, dove il tecnico ha più alternative a disposizione. A metà campo i più affaticati sono Allan e Fabian, che potrebbero lasciare spazio a Elmas e Zielinski. In attacco la certezza è Milik, il cui partner sarà scelto tra Llorente e Lozano. Insigne dovrebbe essere invece arretrato di nuovo nella sua posizione preferita, sulla fascia sinistra. Il capitano ha il morale alto e vuole ripetersi anche in campionato, per rilanciare lo sprint scudetto.