Due a uno al Torino e terza vittoria di fila per il Napoli. Al San Paolo gli azzurri di Rino Gattuso non perdono l’occasione di restare agganciati al treno per l’Europa, a 3 punti dalla Roma. Crisi nera invece per il Toro, alla sesta sconfitta consecutiva e ormai pericolosamente vicino alla bagarre della coda della classifica. Il Napoli trova il vantaggio dopo 19 minuti, con un colpo di testa di Manolas che sfrutta una punizione di Insigne. Nonostante una partita dominata, gli uomini di Gattuso devono aspettare l’83’ per trovare il gol del 2-0, con Di Lorenzo. Inutile il gol granata nei minuti di recupero con Edera.

