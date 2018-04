“Se vinceremo lo scudetto dovremo stare a casa per un mese”. Parola di Raul Albiol che scherza, ma non troppo, sul grande entusiasmo dei tifosi azzurri esploso dopo la vittoria di domenica a Torino: “Siamo stati un’ora e mezza col bus bloccati in aeroporto dai tifosi in festa, era folle, bellissimo. Ci siamo divertiti con loro, eravamo lì bloccati e ci siamo uniti alla loro festa. La gente è entusiasta, in caso di scudetto impazzirebbe”.

“LOTTIAMO CONTRO IL NORD” – La Juventus resta ancora avanti di un punto, ma l’ex difensore del Real Madrid lancia la sfida ai bianconeri: “Erano tanti anni che non si vinceva a Torino, c’è una grande rivalità ed averli battuti e, contestualmente, esserci rimessi in corsa per lo scudetto è stato un colpo fortissimo. Ora ci attendono quattro finali, sia per noi che per loro. Siamo vicini, a un punto di distanza, ma dovremo provarci fino alla fine. La Juve è abituata alle vittorie, vince lo scudetto da sei anni senza quasi rivali, hanno tantissimi tifosi, ma qui a Napoli non lottiamo solo contro di loro, ma praticamente contro tutto il Nord”. In città, dall’inizio della stagione, si vive un’atmosfera magica: “Napoli ama i suoi calciatori e vederci lì in cima, pensando che non accadeva da 30 anni e qui c’era Maradona. Per noi è più dura, non abbiamo il miglior giocatore del mondo come allora, ma ce la giocheremo”.

