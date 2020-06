NAPOLI – La partita di domenica con la Spal non sarà l’ultima di José Maria Callejon con la maglia del Napoli. Lo spagnolo ha trovato l’accordo con il club azzurro per prolungare fino al 31 agosto il contratto in scadenza il 30 giugno. La firma è in programma domani. Callejon si è dimostrato disposto a chiudere la stagione, protrattasi a causa dell’emergenza coronavirus, senza percepire ulteriori emolumenti, dopo che il Napoli ha garantito la copertura assicurativa per le restanti 11 sfide di campionato e per la Champions, dove il club partenopeo ripartirà dagli ottavi di ritorno contro il Barcellona.





Una scelta di cuore, dunque, che conferma il forte legame instaurato dall’esterno ex Real Madrid con i tifosi e la città, dopo sette anni da protagonista nei quali ha collezionato 338 presenze e segnato 80 gol, conquistando due coppe Italia e una supercoppa italiana.







