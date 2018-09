Ospite al Watch What Happens Live Naomi Campbell ha lanciato una mega shade a Nicki Minaj e Cardi B.

Andy Cohen le ha chiesto cosa pensasse della rissa tra le due rapper al party di Harper’s Bazaar e Naomi ha risposto: “L’hanno chiamato Icon party, ma lì non c’era nessuna icona“.

Queen of shade.



Naomi Campbell on the altercation between Nicki Minaj and Cardi B at fashion week:

‘It was called the icons party but there were no icons there.’ 😳 pic.twitter.com/mWUXg82wAQ

