“La vita è un viaggio e come ogni viaggio arriva il momento in cui cercare un porto sicuro. E’ lì che decide il cuore e il mio appartiene al Cagliari e alla Sardegna, alla famiglia rossoblù. Con questa maglia addosso sono cresciuto, ho lottato e ho sofferto. Adesso sono pronto per nuove battaglie. Sono tornato a casa, la mia casa“. E’ il messaggio video con cui Radja Nainggolan riabbraccia il popolo rossoblù dopo 5 anni, 4 stagioni passate alla Roma e una con la maglia dell’Inter. “So com’è l’ambiente, so che c’è da lottare, ma l’ho già fatto una volta, sono pronto a rifarlo. Avevo qualche altra offerta, ma non è stato difficile scegliere”. Parla così della scelta di tronare a Cagliari il centrocampista belga Radja Nainggolan in conferenza stampa dalla ‘Sardegna Arena’ al fianco del presidente Giulini.

