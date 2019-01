Naike Rivelli, un tempo ospite dei salotti TV di Barbara d’Urso, ieri durante una diretta realizzata su Instagram mentre guardava Pomeriggio 5, l’ha più volte criticata.

In camera d’hotel senza una connessione Wi-Fi, la figlia di Ornella Muti ha dichiarato:

“Eccomi qua, senza Wi-Fi e senza Netflix non posso vedermi Sabrina e questo c’è in TV. Certe cose vanno viste perché bisogna vedere l’Italia dov’è caduta, perché questi siamo noi, tutti stanno a guardare qua (Pomeriggio 5, ndr), altrimenti non farebbe il massimo degli ascolti e le toglierebbero la trasmissione”.

Poi ha aggiunto:

Questa non è la prima volta che Naike Rivelli attacca Barbara d’Urso: lo ha fatto anche lo scorso febbraio, sempre su Instagram.

“Testate giornalistiche in tv, conduttrici che non frequenterò mai più. Aveva ragione la mamma quando mi diceva che in certe trasmissioni è meglio non apparire, la mamma ha sempre ragione! Contro certe superficiali leggerezze, su temi importanti nessun spessore attuale, nessuna lezione. Falsi perbenismi, mi vergogno di aver mai partecipato. Mai più, mai più da Barbie in TV”.