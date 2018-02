Naike Rivelli – non si sa bene per cosa non si sa bene perché – ha deciso di dedicare un post su Instagram a Barbara d’Urso:

“Testate giornalistiche in tv, conduttrici che non frequenterò mai più. Aveva ragione la mamma quando mi diceva che in certe trasmissioni è meglio non apparire, la mamma ha sempre ragione!”

Con tanto di hashtag:

“Contro certe superficiali leggerezze, su temi importanti nessun spessore attuale, nessuna lezione. Falsi perbenismi, mi vergogno di aver mai partecipato. Mai più, mai più da Barbie in TV”.

Uhm?