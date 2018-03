In queste settimane Nadia Toffa tra i tantissimi complimenti ha ricevuto anche diverse critiche.

In molti hanno accusato la iena di aver fatto sembrare troppo semplice il percorso di guarigione dal cancro. Nadia sul suo profilo Instagram ha risposto ad una follower che l’ha attaccata proprio in merito a questo argomento:

“Nessuno di noi può parlare di guarigione e nemmeno la sottoscritta lo ha fatto. Quello che puoi fare però è affrontare la vita col sorriso combattere la tua battaglia con energia, facendoti sostenere dagli altri. Ma ognuno ha il suo modo e io rispetto il tuo. Dunque fai lo stesso con gli altri”.

La Toffa anche al Maurizio Costanzo Show aveva sottolineato di non essere guarita del tutto, quindi onestamente non capisco dove sia il problema.

Fonte:gossipetv