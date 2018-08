Nadia Toffa ultimamente sta condividendo diverse sue foto personali su Instagram e utilizza didascalie piene di energia positiva:

Ciao a tutti! Sapete già cosa fare domani? Speriamo non piova… Anziché temporali o acquazzoni estivi…. lì chiamano ‘ bombe d’acqua’. La trovo una definizione fuori luogo. Non so voi? Raccontatemi i vostri programmi di domani. Buon #ferragosto a tutti! Io lo passo con la mia mami meravigliosa e le mie migliori amiche. Buona giornata a tutti voi. N. Divertitevi davvero. #family #amichedel❤️”

C’è sempre il momento stupidera con le amiche in piscina. Eccone per esempio uno #poolflowerpower 🌈#vintage #anni60 #divertirsiconniente #buonestateatutti #unbacioatutti ❤️🧡💛💚💙💜

“Sto vivendo un’estate a colori! 🌈 Tanta Energia positiva. Pronti per settembre? Io non vedo l’ora… #aboutlastnight #amichedel❤️ #cenettedeliziose Vi abbraccio uno a uno Buon TUTTO!

Questa cosa ha fatto nascere molte teorie assurde secondo le quali la iena starebbe più male di quello che vuol far credere. Secondo alcuni infatti le sue condizioni sarebbero gravissime e a gestire i suoi profili social sarebbero parenti e amici, pronti a depistare i fan sul reale stato di Nadia.

“Ma la smettete di rompere con sta storia? Mi vedrete presto e giudicherete voi stessi. Eh? Avete rotto i quaglions. […] Incolpa mia mamma. Ama sua figlia e le fa le foto. No problem. Uno può pensarla come vuole. Ma perché dovrebbe essere qualcun altro a scrivere per me? E comunque le foto sono vere!”