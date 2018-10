La settimana scorsa a Verissimo Nadia Toffa ha svelato di avere ancora il cancro ed ha aggiunto che non sa se questa è una sfida che può vincere. In questi giorni la iena ha risposto ai commenti dei fan e ha detto di essere “gonfia come una luna piena” per colpa delle cure. Nadia è sembrata meno ottimista del solito, quando ha scritto che non vede ‘il bicchiere mezzo pieno‘ e che ‘non è detto che vinca questa nuova battaglia‘.

“Vedi il bicchiere mezzo pieno? Sono felice per te. Io non posso dire lo stesso ma non mollo comunque. Anche io continuo le cure… Infatti per questo motivo sono gonfia come una luna piena. Non è detto che vinca, ma l’importante non è vincere ma mettercela tutta”.