Nell’ultima settimana Nadia Toffa è stata al centro di numerose polemiche per quello che ha scritto sul suo profilo Twitter e ieri c’è ricascata, ma per un motivo diverso.

In questo caso non c’entrano strani doni o la sua malattia, ma un tweet davvero bislacco, così assurdo che secondo molti non sarebbe stato scritto dalla iena.

Nadia ha detto che nel 2018 si sarebbe verificata una strana coincidenza, una cosa che capita una volta ogni 1000 anni.

“Buongiorno a tutti!oggi è speciale. C’è unasolapossibilità ogni1.000 anni

La tua età + il tuo anno di nascita, ogni persona è =2018 Provail calcolo della tuaetà + la tuadata dinascita dà il 2018..e capita soloquest’annoIoho provato e funziona#provarexcredere#2018 Unmistero”.

Secondo la Toffa la nostra età aggiunta al nostro anno di nascita darebbe come risultato proprio 2018 e questo accadrebbe solo una volta ogni 1000 anni.



Vi lascio immaginare il tipo di risposte che ha ottenuto questo tweet.

A cioè! Spiega! Facile facile eh perché sono una schiappa in matematica 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻Tipo a spiegarlo a un bambino delle elementari. Io sto messa così giuro — Nadia Toffa (@NadiaToffa) 28 settembre 2018

?! Nn capisco a che ti riferisci. Chi mi conosce sa che sono io a scrivere. Sc non sono brava in matematica nn è un problema credo. Nn sapevo gosse un fake 🤷🏼‍♀️ — Nadia Toffa (@NadiaToffa) 28 settembre 2018

Sicuramente uns boccalona. Io quando vedo un gioco di magia ci credo sempre non voglio sapere il trucco. Sono una bambina!🤣🤣❤️👋✌🏼👍🏻🙏🏻 — Nadia Toffa (@NadiaToffa) 28 settembre 2018

Almeno ha risposto in maniera simpatica alle prese in giro.

Lo devo cambiare perché ultimamente mi tira dei pacchi assurdi 🤣🤣🤣🤣🤣 — Nadia Toffa (@NadiaToffa) 28 settembre 2018

Ok è ufficiale un troll ha in mano il profilo della Toffa… — Unviaggioperdue (@unviaggioperdue) 28 settembre 2018

@NadiaToffa ti hanno hackerato?? Dì la verità! Anche su facebook stesso post…oltretutto post ironico ma molto lontano dalla tua ironia, errori grammaticali grossolani…tutto abbastanza strano… — Andrea Gallo (@AndreaG_Moon) 28 settembre 2018

Se tutti i tuoi ultimi tweet li scrivi solo come mezzo x far parlare di te,del tuo libro e della nuova edizione delle iene,ti consiglio con tutto il cuore ed il rispetto, di farti un giro in psichiatria, xchè stai prendendo in giro tutti quelli che avevano stima in te..SMETTILA!! — Ilaria Neri (@ily7687) 28 settembre 2018

Questo è il messaggio in versione integrale che Nadia ha scritto su Instagram:

“Oggi è un giorno magico! Oggi è un giorno molto speciale. C’è una sola possibilità ogni 1.000 anni.

La tua età + il tuo anno di nascita, ogni persona è = 2018.

È così strano che persino gli esperti cinesi e stranieri nn riescono a spiegarlo!!! Prova a vedere che il calcolo della tua età + la tua data di nascita dà il 2018….e capita solo quest’anno!!!! Provare per credere. Io ho provato e funziona. Niente di matematica quindi non so se sia davvero speciale come cosa. Magari qualcuno di voi ne sa di più e ce lo può dire. Buona giornata a tutti e un abbraccio grande 👋 💋 #giornomagico #2018 #chilosa ???????? #schiappa in #matematica”