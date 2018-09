Nadia Toffa ha appena pubblicato uno scatto dove si mostra senza parrucca e fa vedere come i capelli le siano ricresciuti, mettendo così a tacere quelli che lei chiama “webeti”.

La iena ha aggiunto di non essere guarita e che sta continuando le cure.

“Circondata dall’amore dell’amico collega Marco e mamma Marghe. Ah sì dopo chemio e radio i capelli ricrescono! Non si rimane pelati per sempre. Così evitate sciocchi commenti su bugie varie 🤣🤣🤣🤣 messaggio agli webeti 🙃🙂 buona giornata a tutti. Tornato il sole ☀️ come presto tornano le iene un bacio 😘 🙏🏻N.

Piena d’amore del mio amico collega Marco e di mamma Marghe 🙄😍😬 che fortunata. Nel frattempo non si può non parlare di lavoro e idee per prossima stagione de le iene presto #coomingsoon #mancapoco @redazioneiene #buonagiornataatutti #tornailsole 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻💫☀️ smakkkk 💥❤️😘 io tornata a Milano. Vacanze finite. Ma vivo sempre in vacanza perché faccio sempre quello che mi rende felice segreto facile facile 🙃🙂

Alcuni webeti saranno capaci di scrivere che i capelli sono finti. Non sono guarita. Sono qui viva e continuo le terapie. Nel frattempo i capelli ricrescono ed io sono sempre più f..a. Dai che manca poco.”