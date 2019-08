Il dolore per la prematura scomparsa di Nadia Toffa non si è ancora sopito e intervistato dal settimanale DiPiù, Massimiliano Ferrigno, ex storico della conduttrice de Le Iene (con cui è stato fidanzato 10 anni, fino al 2017), ha raccontato:

“Dopo dieci anni ci eravamo presi una pausa di riflessione. Lei aveva trovato un altro uomo che aveva poi deciso di lasciare. Era un fidanzato che ha avuto negli ultimi mesi. Io e Nadia ci siamo visti tutti i giorni fino al giorno in cui se ne è andata. Non l’ho mai lasciata sola nemmeno un momento, sono stato io a raccogliere il suo ultimo desiderio: quello di avere al suo funerale Don Maurizio Patriciello, il parroco che aveva conosciuto nel corso della sua inchiesta sulla Terra dei Fuochi. Per me Nadia era tutto: era la vita stessa. Con lei se ne sono andati dieci anni della mia vita”.

Nadia Toffa ha scoperto di avere un tumore celebrare nel dicembre del 2017, pochi mesi dopo aver lasciato il compagno. Nel corso di questi ultimi due anni, la conduttrice ha avuto altre relazioni, la più importante con un ragazzo che ha lasciato proprio mentre si sottoponeva alle cure di chemioterapia accusandolo di non averla mai assistita.

Il rapporto tra Nadia Toffa e Massimiliano Ferrigno, nonostante si fossero lasciati nel 2017, è sempre rimasto ottimo come confermato anche dalla conduttrice su Instagram in un post di dicembre dello scorso anno.