Nelle ultime settimane Nadia Toffa è stata al centro di diverse polemiche, prima per la frase sul cancro come dono e poi per alcuni suoi tweet assurdi.

“Ecco qui Ragazzi, in questo libro vi spiego come sono riuscita a trasformare quello che tutti considerano una sfiga, il cancro, in un dono. Trasformare il cancro in un dono è possibile. […] Se sono riuscita a sconfiggerlo io ci può riuscire chiunque. Tutti i tumori sono uguali”.

Ieri sera ospite al TG 5 la Toffa ha spiegato meglio le sue frasi ed ha detto di essere stata fraintesa. Nadia ha sottolineato che il cancro è una brutta cosa e che si sconfigge grazie alla medicina.

“Succede, diciamo che sono stata fraintesa. Ho erroneamente utilizzato quel termine senza spiegarmi in modo totalmente chiaro. La parola dono ci viene dai bambini. I bambini all’ospedale continuano la loro vita, giocano, mangiano, reagiscono bene. Fa bene reagire alla malattia, aiuta a guarire. Però volere non è potere. Ci vuole la medicina ovvio, la chemio. A ogni controllo, preghi e hai paura perché è così fino alla fine e vai avanti sempre così. Tu chiedi perché a me. Io ti dico perché non a me? Adesso la domanda si è ribaltata. Non augurerei mai questa cosa ad un altro, è una cosa brutta, difficile. Spero adesso di essere stata chiara e di aver usato le parole in modo corretto.”

Questa spiegazione è sensata ed è sicuramente più civile di alcune risposte che ha dato su Twitter.

L’università ti è servita poco alla cultura. Che peccato doldi dei tuoi genitori buttati nel cesso. Hanno puntato dul cavallo zoppo. Succede. Meritavsno fi meglio loro ma non hanno colpe. Han fatto di tutto eh che i figli non ce li si sceglie 🤭 — Nadia Toffa (@NadiaToffa) 24 settembre 2018

Nadia Toffa al TG5:

“Io non augurerei il cancro a nessuno”

“Volere non è potere”

“Il cancro non è un dono, l’ho preso dai bambini” 🤔🤔🤔

La stessa Nadia Toffa su Twitter…#mavaiacagare #leiene pic.twitter.com/HzT33kFcFj — Francesca Foti (@Appuntienote) 7 ottobre 2018

Ho avuto una discussione su Nadia Toffa con mia madre, l’unica cosa che Nadia doveva dire era SCUSATE invece di giustificarsi inutilmente. — Francy🌼 (@selinrauhl) 7 ottobre 2018