Nadia Toffa da giorni è al centro di diverse polemiche e anche il sottoscritto non ha capito alcune sue uscite fatte su Twitter. Ovviamente la mamma degli stolti è sempre incinta e c’è chi invece di muovere sane critiche o fare domande, vomita insulti o augura la morte. Un certo Daniele rivolgendosi a Nadia ha scritto: “Tranquilli tanto finirà presto all’obitorio“.

Grazie mille signora Maria 🙏🏻è probabile dato che ho un cancro pic.twitter.com/jw0CBAx2vS — Nadia Toffa (@NadiaToffa) 1 ottobre 2018

La Toffa ha risposto in modo strano. La iena prima ha tirato in ballo il karma dicendo che l’essere in questione ne avrà uno pessimo nella prossima vita, poi l’ha ringraziato, ma ha anche aggiunto che è probabile che lei finirà all’obitorio perché ha un cancro.

Nadia, in certi casi il blocco immediato è la soluzione migliore.

Uhhhh sì Faremo festa quando arriverà quel giorno — Nadia Toffa (@NadiaToffa) 1 ottobre 2018

Anzi no chiedo scusa alla signora Maria e anzi Grazie fi avermi difeso ringrazio invece Nappi. È lui il galantuomo Grazie mille. Il merito è tutto suo dell’idea dell’abitorio — Nadia Toffa (@NadiaToffa) 1 ottobre 2018

Tutti abbiamo unKarma tranquillolui crudele ne avràsicuramenteuno terribilenella prossimavita 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — Nadia Toffa (@NadiaToffa) 1 ottobre 2018

Mi sllunga la vita Se pensava di liberarsi di me… Sta fresco — Nadia Toffa (@NadiaToffa) 1 ottobre 2018