“Nadia ha voluto che fossi io a celebrare il suo funerale. Mi costa molto, ma vado a Brescia volentieri e con grande riconoscenza. Partirò nel pomeriggio di Ferragosto per trovarmi in chiesa alle 10,30 del 16. Ho il dovere di portarle tutto l’affetto e la gratitudine degli abitanti della “Terra dei fuochi””. È quanto scrive su Facebook Padre Maurizio Patriciello, il parroco simbolo della lotta alla “Terra dei Fuochi”.

La Toffa per anni si è battuta per le popolazioni della Terra dei Fuochi. E don Praticello pubblica su Facebook porprio l’ultimo video che Nadia ha postato su Istagram, sulla “Terra dei fuochi”. “E lei, come sempre aveva accolto la mia richiesta. Grazie, Nadi”, scrive il parroco.