Nadia Toffa ha appena annunciato pubblicamente di aver lasciato il fidanzato. La conduttrice de Le Iene ha spiegato che il suo ex compagno non l’ha mai accompagnata ad una chemio e che non trovava il tempo per starle accanto. Nadia ha specificato che nonostante questo addio, lei non è sola, visto che ha degli splendidi amici e una bella famiglia.

“Buongiorno amici miei tempo fa vi avevo parlato di una specie di compagno. Beh l’ho lasciato perché non si è ricordato manco di un controllo; non mi ha mai accompagnata a una chemioterapia. Torno a ballare da sola. Decisamente! Sto con chi il tempo per me lo trova; i miei amici, tra cui ci sono colleghi adorati; la mia famiglia specialissima ; voi! Chi ti vuole bene il tempo lo trova giusto?! Che ne dite? Vi abbraccio fortissimo. E buoni scampoli di vacanza anche se il tempo è guasto. Ma chi se ne importa. Vi voglio bene e aspetto il vostro parere. Baci luminosi 💫p.s. ovviamente non sono in cerca; vorrei solo il vostro parere. Vi strapazzo di baci. E aspetto vostro parere. Grazie Se potevo chiamarlo compagno? Sembrava. Ma a volte l’apparenza inganna. […] Ho amici, una splendida famiglia. Io sto con chi il tempo lo trova.”

Nadia ha perfettamente ragione, chi ti ama trova il tempo per starti vicino, soprattutto in un momento così importante e delicato.

L’annuncio di Nadia Toffa su Twitter.

Buongiorno amici, tempo fa vi avevo parlato di un compagno. Beh l’ho lasciato perché non si è ricordato manco di un controllo; non mi ha mai accompagnata a una chemio. Torno a ballare da sola. Sto con chi il tempo lo trova:amici colleghi,la mia famiglia; voi! Che dite? pic.twitter.com/ku0fNiyyIB — Nadia Toffa (@NadiaToffa) 23 aprile 2019

Oh sì. Pulizia. — Nadia Toffa (@NadiaToffa) 23 aprile 2019

Probabilmente hai ragione — Nadia Toffa (@NadiaToffa) 23 aprile 2019