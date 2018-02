Nadia Rinaldi avrebbe dovuto rilasciare dichiarazioni in favore di Eva Henger (così sosteneva quest’ultima), ma l’attrice non lo ha fatto e intervistata da FanPage ha smentito il circolo di marijuana in Honduras.

Per Eva la Rinaldi era proprio una di quelle che più si era lamentata dell’uso delle canne, ma Nadia sembrerebbe non aver visto niente:

“Parlare di droghe in un programma di intrattenimento non è stata un’idea esemplare, la denuncia l’avrebbe potuta fare al suo rientro se è convinta di quello che ha visto. Conosco Eva da tanto tempo ed è una persona abbastanza sincera, ma non credo che Francesco faccia quotidianamente uso di queste sostanze, non posso né confermare né smentire”.

E ancora:

“Se Eva ha detto la verità posso dirti che ha sbagliato il momento, avrebbe potuto dirla in un altro momento. Quello che io ti posso dire è che Francesco era l’unico a fumarsi le cartine, per me erano sigarette di tabacco, non so se c’aveva messo la marijuana”.

Un’altra concorrente che sembrerebbe essersene lamentata è stata Cecilia Capriotti, almeno lei confermerà la versione della Henger?