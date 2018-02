Una cattiveria non scritta ma supportata da un “mi piace” ha lo stesso valore? Perché in queste ore Nadia Rinaldi – dopo aver fatto un passo indietro su Francesco Monte temendo la macchina della verità – ha messo un paio di like ad alcuni commenti non proprio carini.

Il primo è contro Barbara d’Urso:

“Ma Barbara che fa la paladina della giustizia insieme ad Eva Henger? Si commentano da sole! Cosa non si fa per un po’ di notorierà”.

Mentre il secondo è contro Eva Henger:

“Gente di spettacolo così fa proprio pena”.

E pensare che Eva, nonostante il presunto voltafaccia della Rinaldi, ha detto che non ce l’ha con lei perché non vuole rovinare vent’anni di amicizia…