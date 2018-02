Ieri a Domenica Live Nadia Rinaldi e (soprattutto) Vladimir Luxuria hanno attaccato L’Isola dei Famosi.

Vladimir ha addirittura parlato di “scelte censorie” e volontà di non mandare in onda filmati importanti.

VL: “C’è stato un autore o qualcuno che vi ha detto di non parlare di questa cosa della droga?”

NR: “Sì ci è stato detto di evitare. Evitate di parlare di questa cosa, noi non dovevamo parlarne. Io non ne potevo proprio parlarne. C’è stato anche detto che in trasmissione non ne avremmo parlato, perché ne stavano già parlando tutti”.

VL: “Se è reality non deve avere copione e nessuno che ti dice quello che dire altrimenti diventa una fiction!”

NR: “Dicevano che è un programma di intrattenimento per famiglie in prima serata e che dovevamo evitare. Poi hanno anche fatto una cosa fuori regolamento per una prova mejor e peor…”

Vladimir ha anche chiesto a Cecilia se fosse vero che la produzione del reality era al corrente dell’intenzione di Eva di parlare delle presunte canne fumate da Monte.

VL: “Cecilia hai appena detto che c’erano le telecamere davanti a voi mentre Eva diceva che avrebbe denunciato questa cosa. Quindi è stato scelto di non far sapere questa cosa ed è apparso che Eva cercava una vendetta contro Francesco all’improvviso in diretta”

VL: “Ma se uno ha un materiale così importante dove una dice di voler denunciare uno per delle canne che sono un reato in Honduras… è una scelta censoria non mandare in onda il filmato”

Secondo Luxuria anche intorno alle presunte affermazioni omofobe di Franco Terlizzi ci sarebbe qualcosa di poco chiaro.

VL: “Craig quando Franco ti avrebbe detto che fai schifo perché gay c’erano delle telecamere?”

CW: “C’erano”

VL: “Ma allora scusate, ma cosa cacchio ci fanno vedere in questa trasmissione? Ma una cosa così grave non me la mandano in onda?! Poi mi incavolo.”

NR: “Le telecamere ci sono sempre ci inquadrano sempre, a questo punto abbiamo capito che mandano in onda quello che vogliono”

NR: “E si parla di gay e non lo mandano in onda e si parla di droga e non lo mandano in onda. Non è che dall’Honduras devono mandare solo chi parla del bambino o chi si magna un pezzo de cocco di più, chi se lava le ascelle. Mandassero la realtà!”

VL: “Anche perché Franco è in nomination e non è giusto non avere una prova, non avere delle prove che potrebbero portarlo all’eliminazione”

Santa Barbara da Cologno Monzese ha chiuso la discussione con delle parole più che giuste:

“Anche perché se fosse vero di Franco, io voglio la prova, e se fosse tutto vero, se fosse eliminato sarebbe più che giusto!”

E anche in questo caso io sono sotto CHOC.