“Aspetto le scuse di Nadal”. Ubaldo Scanagatta, una delle storiche penne del tennis, racconta dal suo blog Ubitennis.com non nasconde l’amarezza per la risposta ricevuta da Rafa Nadal in conferenza stampa a Londra, dove sono in corso le Atp Finals. Scanagatta, come si legge sul blog, ha posto al tennista spagnolo una domanda sul recente matrimonio e sull’eventuale impatto della ‘svolta’ sull’attività agonistica. “Davvero mi chiedi questo? È una domanda seria o uno scherzo? È seria? E’ una gran sorpresa che tu mi faccia questa domanda dopo che sono stato con la mia ragazza per 15 anni e abbiamo una vita molto normale e stabile. Non importa se tu metti un anello a un dito o no. A mio modo sono una persona molto normale. Forse per te è stato… Quanti anni sei stato con tua moglie? 30? E prima? 5? Ah forse… perché non eri sicuro… Ok, passiamo allo spagnolo perché questa è una stronzata”, le risposte di Nadal, che nel video sono evidenziate dopo 10’50”.

Fonte