Titolo: N°1 OPERAIO/A ADDETTO/A AL TAGLIO



Azienda: WinTime



Descrizione: settore tessile N°1 OPERAIO/A ADDETTO/A AL TAGLIO. Per azienda cliente di Reggio Emilia operante nel settore tessile cerchiamo… N°1 OPERAIO/A ADDETTO/A AL TAGLIO. La persona che stiamo cercando ha maturato esperienza per il campionario per tessuti…

Luogo: Reggio Emilia