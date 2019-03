Titolo: n. 1 Consulente Commerciale su appuntamento e Venditore Door to Door



Azienda: Just on Business



Descrizione: JOB – JUST ON BUSINESS – Agenzia per il Lavoro cerca: n. 1 Consulente Commerciale su appuntamento e Venditore Door… to Door Per azienda distributrice di prodotti surgelati per i rivenditori e per la ristorazione cerchiamo un Consulente…

Luogo: Varese