Myss Keta, House of Keta con Populous: il nuovo singolo del producer pugliese insieme alla cantante dal volto coperto.

Myss Keta torna a far sentire la propria voce nel nuovo singolo di Populous. House of Keta è il nuovo brano estratto da W, album del producer pugliese in uscita il 22 maggio per La Tempesta e Wonderwheel Recordings.

Ancora una volta, il dj si avvale della collaborazione di Myss Keta e Kenjii per regalare ai fan un brano destinato a diventare virale, tra una citazione di Saffo e un elenco di marchi.

Myss Keta: House of Keta con Populous e Kenjii

L’origine del brano risale al Milano Pride 2019, o meglio al giorno dopo. In un comunicato il producer afferma infatti di aver chiamato contattato subito il creative director Propopapa, RIVA e il collettivo Motel Forlanini, che ha dato vita al personaggio della cantante senza volto.

Da questa riunione è nata l’idea del brano, che ha visto solo in un secondo momento il coinvolgimento del ballerino e performer Kenjii, che in questo pezzo si propone come seconda voce.

Ecco l’audio ufficiale di House of Keta:

Chi è Populous

Populous è un producer che da anni porta in alto la bandiera della musica elettronica italiana nel mondo. Ha esordito nel 2003 con l’etichetta berlinese Morr Music e ha pubblicato già cinque album nel corso della sua carriera ricca di successi.

Tra gli ingredienti che hanno contribuito alla sua fortuna in Italia e all’estero c’è la capacità di esplorare senza grandi problemi generi tra loro differenti, rendendo però ben visibile il proprio stile unico e inimitabile.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con tanti artisti di primo piano come Vasco Brondi, Myss Keta, Perturbazione e tanti altri, e ha suonato in festival come il Primavera Sound di Barcellona, il Nos Alive di Lisbona e il Tropikali di Amsterdam.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/MYSSKETA

