Myss Keta prende parte al Salone del Libro 2020: la diva della musica da club dialogherà con l'attrice Michela Giraud.

Myss Keta sarà protagonista del Salone del Libro 2020. In quest’edizione molto particolare dell’evento dedicato all’editoria numero uno in Italia, l’icona di una nuova femminilità dialogherà a distanza con l’attrice Michela Giraud.

Da Porta Venezia al Salone di Torino, Keta potrà così raccontare a un nuovo pubblico quello che è il suo progetto e la sua visione del ruolo della donna in questo momento storico.

Myss Keta al Salone del Libro 2020

All’interno del Salone del Libro in modalità virtuale a causa del Coronavirus ci sarà spazio anche per Myss Keta. La diva incontrerà Michela Giraud per un dialogo a distanza dal titolo emblematico.

Donne sull’orlo: donne fuori dagli schemi maschili, nella comicità di Giraud e nel progetto estetico totale di Myss Keta e Motel Forlanini. Si tratta di un progetto in collaborazione con l’Istituto Treccani, che dà seguito al talk con Nicola La Gioia andato in scena a dicembre nella sede di Treccani a Roma.



SalTo 2020: c’è anche Myss Keta

L’iconica figura femminile nata dal progetto del collettivo Motel Forlanini prenderà parte dunque a un dialogo a distanza con una delle figure più influenti della stand-up comedy degli ultimi anni, l’attrice Michela Giraud.

Al centro del confronto ci sarà l’esperienza autobiografica che viene estremizzata e rielaborata per intrattenere, ma anche il rapporto fra media e linguaggio. Ovviamente, si parlerà anche di scrittura, intesa in questo caso come un’esperienza collettiva. L’appuntamento è per il 16 maggio sul sito salonelibro.it ma anche sui canali ufficiali di Keta.

