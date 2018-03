Gli ormai non più giovanissimi faranno fatica a dimenticare il grande fenomeno mediatico rappresentato dal Tamagotchi, vero boom mondiale che ha segnato davvero una generazione. Dopo tante voci e successivi annunci ufficiali ecco finalmente disponibile su App Store il gioco ufficiale dedicato al fedele animaletto tascabile.

In cosa consiste il Tamagotchi? Per i più giovani che ancora non lo conoscessero il Tamagotchi era un simpatico animaletto elettronico che richiedeva quotidianamente di essere curato, allevato e nutrito come un animaletto reale; la mancanza di cure da parte del giocatore portava inevitabilmente l’animaletto alla morte per malattia o per carenza di cibo. Il gioco fece scalpore, tanto da essere ricordato e per molti versi compianto ancora recentemente da tanti affezionati giocatori.

Namco Bandai ha così deciso di riportare alla luce il titolo in un formato ovviamente più moderno e con una veste grafica certamente più accattivante. La meccanica di gioco resta sostanzialmente la stessa; dovremo nutrire, lavare e intrattenere il nostro animaletto, senza dimenticarci di farlo andare a dormire tutte le sere!

In questa edizione mobile potremo inoltre esplorare la città di Tamatown con la realtà aumentata, trovare i nostri amici e raccogli tesori; potremo inoltre personalizzare Tamatown con diversi accessori. Il gioco sembra inoltre molto orientato all’aspetto social, grande assente ovviamente del titolo originale, che ci consentirà di interagire con amici e i loro animaletti tascabili.

Il titolo è al momento disponibile sia per iPhone che per iPad e richiede iOS 7.0 o versioni superiori. L’azienda ha deciso di rilasciare questo titolo in formato gratuito inserendo ovviamente diversi contenuti in-app a pagamento per accelerare la progressione all’interno del gioco e prolungare in maniera più semplice la vita del nostro caro animaletto. Riuscirete ad avere cura del vostro fedele compagno di vita? Adesso come un tempo potrete di nuovo dimostrare con i vostri la vostra bravura nel crescere il vostro caro animaletto.

Link – Gratis