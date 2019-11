Reunion My Chemical Romance: la band di Gerard Way torna insieme per un concerto a Los Angeles dopo lo scioglimento del 2013.

Dopo tante voci, è arrivata l’ufficialità: i My Chemical Romance tornano insieme per una delle reunion più attese dagli amanti dell’emo-core statunitense.

La band guidata da Gerard Way ha annunciato un concerto a Los Angeles il prossimo dicembre. Un evento che per ora dovrebbe rimanere isolato, ma che fa ben sperare sul ritorno in pianta stabile del gruppo scioltosi nel 2013.

Reunion My Chemical Romance: un concerto a Los Angeles

Hanno utilizzato Halloween per annunciare il loro ritorno i My Chemical Romance, che sull’immaginario spettrale hanno molto giocato nel corso della loro carriera.

D’altronde, della reunion si era cominciato a parlare già in estate. Joe Jonas dei Jonas Brothers (altra band riunitasi di recente) aveva infatti rivelato in un’intervista di aver visto Gerard Way e compagni insieme in uno studio di registrazione di New York.

Stavolta però è arrivata l’ufficialità attraverso tutti i canali social. La band si esibirà il 20 dicembre allo Shrine Expo Hall di Los Angeles. La speranza a questo punto è che possa essere il primo concerto di un nuovo tour in supporto al quinto album di inediti. Questo il post con l’annuncio:

Chi sono i My Chemical Romance

Gruppo formato da Gerard Way alla voce, Ray Toro alla chitarra, Frank Hero alla chitarra ritmica e Mikey Way al basso, per circa 12 anni è stato al vertice del movimento emo-core internazionale, grazie anche al successo del loro terzo album The Black Parade, trainato dal brano Welcome to the Black Parade, canzone molto amata anche nel nostro paese.

Il loro ultimo lavoro in studio per ora è Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys del 2010.



