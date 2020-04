“Presto adotterò una nuova ordinanza che consentirà di allentare un po’ le maglie“. Lo ha annunciato il governatore siciliano Nello Musumeci a TgCom24. “Questo è il momento più difficile – dice – bisogna conciliare l’esigenza di riaprire e dare un segnale di fiducia ma dall’altra parte avere la prudenza di non vanificare tutto quello che è stato fatto fino ad oggi. I nostri numeri confermano la bontà della linea di rigore mantenuta ma adesso non dobbiamo fare passare il messaggio ‘tutti liberi’. “Partiremo con una stagione turistica in ritardo, a luglio. Nei prossimi giorni autorizzeremo gli stabilimenti a cominciare a lavorare”. “Ho avuto momenti di frizione con il governo centrale, è inutile nasconderlo. Soprattutto sulla misura di sorveglianza dello Stretto di Messina, non manca qualcuno che ha un basso profilo istituzionale e guarda con diffidenza alle regioni governate dal centrodestra” denuncia Musumeci a TgCom24. “Voglio augurarmi che di fronte alla tragedia del coronavirus si sappia essere presenti alle proprie responsabilità“, conclude.

