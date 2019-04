“Per sistemare questa terra non ci vuole un’aspirina, ma serve il bisturi, ci vogliono misure impopolari, bisogna dire qualche no, e io ne ho detto tanti…”. E’ quanto ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci nel messaggio di auguri di Pasqua. “E’ facile parlare fuochi d’artificio, mettere vernici, tagliare i nastri, fare duemila assunzioni , quel periodo è finito per sempre. Oggi nella pubblica amministrazione si lavora per merito – dice ancora Musumeci – ed è anche per questo che ora pretendiamo di più dai dirigenti”. “La Sicilia è la regione più degradata d’Italia da venti anni e le peggiore d’Europa. Abbiamo tanto lavoro da fare, ne abbiamo fatto tanto. Il mio governo ha 5 anni di tempo per risollevare la nostra isola”, aggiunge. “Voglio rivolgere un pensiero augurale a tutti i siciliani alla vigilia di questa importante festa della cristianità ai siciliani che vivono nell’isola e sparsi nel mondo. L’augurio di un Presidente che lavora per riscattare questa terra, un presidente eletto senza promesse, ma con l’impegno di lasciare la Sicilia fuori dal pantano in cui si trova”.

