La ‘musica’ da allora non è poi così cambiata. E allora vale la pena riportare alla luce un brano che ha senso oggi come ne aveva venti anni fa. Con ironia, come allora. La band calabrese dei Carboidrati ha fatto proprio questo con il famoso brano del cantautore romano Stefano Rosso, ‘Una storia disonesta’, che ora diventa un videoclip girato a Roma, nel parco degli acquedotti e all’Università ‘La Sapienza’, sotto la direzione del giovane regista Xela. Una rivisitazione, quella dei Carboidrati, che lascia appositamente immutato il minimalismo strutturale del brano originale, attualizzandolo con un carattere sonoro nuovo e più ‘colorato’ rispetto a 42 anni fa (https://youtu.be/budUh7qIIiA).

