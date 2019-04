(di Pippo Orlando) – Dieci minuti di applausi in piedi e urla da stadio hanno accolto ieri sera il primo dei tre concerti (si replica stasera alle 20,30 e domani alle 18 – Sala Santa Cecilia, Auditorium Parco della Musica di Roma) dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia che ha visto Kirill Petrenko alla guida dell’Orchestra e del Coro ceciliani nella Nona Sinfonia di Beethoven. Il pubblico ha manifestato tutto il calore al direttore musicale dei Berliner Philharmoniker, che da luglio salirà ufficialmente sul podio che fu di Furtwangler, Karajan, Abbado – per citarne solo alcuni – e che ieri sera ha dato prova del suo talento e della sua formidabile tecnica, dirigendo un caposaldo della musica occidentale come l’ultima sinfonia di Beethoven in una lettura che è già memorabile.

