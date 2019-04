“Lo so, tempo fa avevo annunciato un altro titolo, ma avevo anche aggiunto un profetico ‘se non cambio idea’. L’ho cambiata. E adesso penso che questo disco non poteva avere altro titolo che questo, né un’altra immagine a raccontarlo. Signori vi presento…‘La terra sotto i piedi’. Esce il 3 maggio, e da oggi si può preordinare”. Daniele Silvestri annuncia così sulle sue pagine social il titolo definitivo del nuovo album, ‘La terra sotto i piedi’ (Sony Music), atteso per il prossimo 3 maggio e in pre-order da oggi. Il post rivela anche la cover onirica ed evocativa del disco, realizzata dall’art director, grafico e fotografo Paolo De Francesco.

