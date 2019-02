Ci sarà anche un omaggio all’architetto Alessandro Mendini, scomparso pochi giorni fa, nel concerto che Mauro Sabbione, ex tastierista del periodo elettronico dei Matia Bazar, terrà domani al DietroAlleQuinte di Pontassieve (Firenze). Il pianista, infatti, in tour con il suo ‘Tango e Berlino Parigi Londra‘, un concerto di piano solo accompagnato da video, suonerà in omaggio all’archistar il brano ‘Cinismo Abitativo‘, composto su testo di Mendini nel 1983, per il progetto musicale di Mendini ‘Architettura Sussurrante‘, pubblicato allora in poche copie e ora ripubblicato da Industrie Discografiche Lacerba.

