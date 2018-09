©_ANGELO_TRANI

Cresce la richiesta per ‘Al Centro Tour’ di Claudio Baglioni, che a partire da ottobre vedrà il ritorno al live del cantautore: proprio nella sua città natale, Roma, il 29 marzo si aggiunge una quarta data, al Pala Lottomatica. Il tour vedrà Baglioni protagonista nelle principali arene indoor d’Italia, dove grazie al palco al centro il pubblico sarà disposto a 360 gradi e potrà ripercorrere insieme all’artista mezzo secolo di suoi indimenticabili successi. L’avvio sarà il 16 ottobre al Nelson Mandela Forum di Firenze dove si terrà anche il concerto finale, fissato per 24 aprile dell’anno prossimo. I biglietti per la nuova data di Roma saranno disponibili in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club dalle ore 11 di domani, mercoledì 5 settembre. Dalle ore 11 di giovedì 6 settembre, invece, saranno disponibili su TicketOne.it e dalle ore 11 di giovedì 13 settembre nei punti vendita e nelle prevendite abituali.