Renato Zero torna con un nuovo album e un nuovo tour nei principali palasport italiani che prenderà il via il 1° novembre. L’album, che uscirà a ottobre, si intitola ‘Zero il folle’ (Tattica) e l’artista romano lo presenterà dal vivo nel corso del tour, durante il quale attingerà anche al suo popolare repertorio. Il disco è stato realizzato a Londra con la produzione e gli arrangiamenti di Trevor Horn (produttore di Paul McCartney, Rod Stewart, Robbie Williams) con cui Renato Zero torna a collaborare dopo l’album “Amo” del 2013. I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di domani, giovedì 9 maggio, sul sito ufficiale di Renato Zero (www.renatozero.com), sul sito Vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati Vivaticket.

